Пекин, 20 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в первые четыре месяца 2022 года выросли в годовом исчислении ориентировочно на 15%, до 1,43 млн тонн, что переместило РФ в списке китайских импортёров этого ресурса с 6-го на 4-е место. Об этом 20 мая сообщает Главное таможенное управление КНР.

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С учётом роста цен, стоимость приобретённого Китаем у РФ СПГ возросла в 2,45 раза, до $1,32 млрд.

Первые три места среди поставщиков СПГ в Китай занимают Австралия (7,49 млн тонн, $5,38 млрд), Катар (5,48 млн тонн, $3,57 млрд), Малайзия (3,02 млн тонн, $2,88 млрд). За Россией следуют Индонезия (1,24 млн тонн, $1,01 млрд) и США (583 тыс. тонн, $763 млн).

Россия также остаётся основным поставщиком в Китай трубопроводного газа, стоимость которого за четыре месяца 2022 года достигла $1,04 млрд, что в 2,67 раза больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, поставки нефти из России в Китай в первые четыре месяца 2022 года сократились в годовом исчислении ориентировочно на 7,4%, до 25,6 млн тонн.

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