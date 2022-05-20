Севастополь, 20 мая, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Севастополе в ковидные стационары за сутки попали 28 пациентов, данные 20 мая опубликовал департамент здравоохранения города. Накануне, 19 мая, сообщалось о госпитализации 25 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За тот же период выписаны с выздоровлением 18 пациентов, в коронавирусных стационарах лечение проходят 174 пациента. Свободно 13 ковидных коек.

За сутки в городе подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем накануне. Скончался один пациент с COVID-19, ему было 96 лет.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 84 051 случая заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 81 456 человек, умерли 2 355 севастопольцев.