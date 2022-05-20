Пенза, 20 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Около 750 тыс. рублей перевела на счета злоумышленников 27-летняя жительница Пензы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Телефонный звонок

Женщине позвонила якобы сотрудница банка и заявила, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит. Для сохранности денег необходимо снять с имеющихся счетов все сбережения и перечислить их на «безопасный счет».

Горожанка воспользовалась услугами кассира отделения сотовой связи и перевела на две банковские карты мошенников 748 тыс. рублей. Позже женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензе пожилая женщина пострадала от действий телефонного мошенника и перевела на «безопасный счет» 438 тыс. рублей.

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