Осло, 20 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. В результате нападения с ножом в восточной норвежской провинции Бускеруд были ранены четыре человека. Об этом 20 мая сообщает телекомпания NRK со ссылкой на местную полицию.

Maarten Van Damme Нож

«Четыре человека получили ножевые ранения в Нумедале (провинция Бускеруд), один из них находится в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на место трагического инцидента сразу были направлены сотрудники полиции и добавляется ситуация оценивается как «угрожающая жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 50-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, который признался в совершении убийства.