Бали, Индонезия, 20 мая, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Мисс Global 2022 из Эстонии, назвавшая полицию Бали коррумпированной, вернулась на родину, сообщает CNN Indonesia.

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Мисс Эстонии хотят запретить въезд на Бали и внесен в черный список.

Мисс Эстонии назвала полицию Бали коррумпированной. Гражданка Эстонии приехала на Бали, чтобы представлять свою страну.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранным путешественникам, которые только что прибыли в Индонезию, не нужно проходить карантин, если они прошли вакцинацию.