Красноярск, 20 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края 21–23 мая местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Alexey Kudenko / Алексей Куденко Лесной пожар

По данным ведомства, в крае сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов.

Днём в центральных и южных районах края местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра при грозах до 15-20 м/с.

На юге Таймыра прогнозируется сильный ветер 15-18 м/с, в центральных, южных районах и в Эвенкии — высокая пожарная опасность четвёртого класса, местами пятого класса.

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