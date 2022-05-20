Улан-Удэ, 20 мая, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Бурятия готовится принять международный форум «Россия — Монголия. Партнерство в новой реальности», который состоится в Улан-Удэ 27–28 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Улан-Удэ, Бурятия

Как ожидается, на форум прибудут представители более 200 компаний из соседней страны. Среди участников компании-производители изделий из кашемира, кожаных изделий, молочной продукции, колбасных и кондитерских изделий и других продуктов питания.

«Сферы интересов у компаний-участниц охватывают развитие сотрудничества в разных отраслях экономики и установление торговых отношений: поставок строительных материалов, продукции сельского хозяйства, текстиля, продуктов питания, оборудования для промышленных предприятий», — добавили в правительстве.