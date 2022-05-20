Брянск, 20 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор в отношении трёх бывших сотрудников МРЭО УГИБДД Брянской области и местного жителя, осуждённых за взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Водительское удостоверение

В общей сложности трём полицейским, среди которых заместитель начальника регионального МРЭО — начальник отделения № 1 (по экзаменационной работе), было предъявлено обвинение по пяти статьям УК РФ. Установлено, что с ноября 2018 года по март 2020 года сотрудники ГИБДД за деньги проставляли отметки о положительной сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами. Общая сумма полученных должностными лицами взяток превысила 340 тысяч рублей, незаконно выданы более 10 водительских удостоверений. Посредники, через которых в целях конспирации злоумышленники осуществляли свою деятельность, также являются фигурантами уголовного дела.

Кроме того, в сентябре 2020 года в ходе обыска дома у замначальника МРЭО обнаружен и изъят незаконно хранившийся им пистолет, а также два экземпляра огнестрельного оружия, в которые им самодельным способом внесены конструктивные изменения.

Суд приговорил замначальника и старшего государственного инспектора МРЭО к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и на четыре года лишил их права занимать должности в правоохранительных органах. Инспектору МРЭО назначен один год шесть месяцев заключения условно, посреднику — пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Осуждённые и их защита подали апелляцию. Брянский областной суд 19 мая не нашёл оснований для удовлетворения жалоб и оставил приговор в силе.