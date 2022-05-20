Москва, 20 мая, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Следственный комитет России изучает данные о подготовке киевского режима обстрела российских территорий. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба СК.

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В комитете рассказали, что планируют запросить у Минобороны сведения о новых преступлениях киевского режима. Речь идёт о подготовке обстрела территории России из частного сектора Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь по гражданскому населению.

«Также установлены факты оборудования украинской стороной огневых позиций в зданиях учебных заведений и жилых домах в Краматорске, Славянске, Дружковке, Бахмуте в ДНР и насильственного удержания гражданского населения», — говорится в заявлении СК.