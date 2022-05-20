, 11:28 — REGNUM Европейский союз изучает возможности использования замороженных активов российских олигархов для финансирования восстановления Украины, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, как сообщает 20 мая Reuters.

Яхта Алишера Усманова

18 мая Еврокомиссия предложила Украине кредит в размере 9 миллиардов евро.

«Наши юристы интенсивно работают над поиском возможных путей использования замороженных активов олигархов для восстановления Украины. Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад», — сказала Урсула фон дер Ляйен в интервью телеканалу ZDF.

Также, по ее словам, она выступает за то, чтобы соединить меры по восстановлению Украины с реформами, необходимыми для вступления страны в Европейский союз. Для этого необходимо соблюсти определенные стандарты в таких областях, как верховенство закона, а также в экономической и политической сферах.

«Нам придется софинансировать восстановление Украины… имеет смысл одновременно заняться реформами, например борьбой с коррупцией или укреплением верховенства закона», — полагает фон дер Ляйен.