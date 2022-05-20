Москва, 20 мая, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Следователи зафиксируют и расследуют факты минометного обстрела киевскими боевиками сёл Алексеевка и Дроновка Курской области, расположенных на границе с Украиной. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Следственным комитетом России будут зафиксированы и расследованы факты минометного обстрела украинскими силовиками 19 мая 2022 года приграничных сёл Алексеевка и Дроновка Курской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что следователями будут установлены все обстоятельства названных преступлений вооруженных украинских формирований и причастных к ним лиц для того, чтобы затем привлечь виновных к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Донецкая Народная Республика готова обменять гражданина Украины и Великобритании Эйдена Аслина на любого гражданина или солдата ДНР, находящегося в плену на Украине, однако Киев мешает переговорам об обмене пленными.