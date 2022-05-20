Симферополь, 20 мая, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Житель Республики Крым подозревается в попытке дать взятку сотрудникам полиции, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю 20 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM ДПС на посту

По данным следствия, вечером 4 мая сотрудники ДПС остановили 38-летнего жителя Симферопольского района, который находился за рулём автомобиля в нетрезвом виде. Водитель решил откупиться от административной ответственности и положил 30 тысяч рублей в карман задней двери служебного автомобиля полицейских. Полицейские от денег отказались и сообщили о попытке дачи взятки следователям.

Теперь фигуранту дела грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки.