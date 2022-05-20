Элиста, 20 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Два человека получили травмы в результате ДТП в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 20 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Дорожная авария случилась около 4:20 мск в Черноземельском районе. На 21-м километре автодороги Комсомольский — Артезиан легковой автомобиль опрокинулся в кювет. В результате травмы получили два человека.

К месту ДТП выезжали силы и средства Черноземельского пожарно-спасательного гарнизона.