Париж, , 10:49 — REGNUM Издательство Nacon и студия Kylotonn объявили о переносе релиза гоночного симулятора с открытым миром Test Drive Unlimited Solar Crown. Об этом 20 мая сообщает журнал PC Gamer.

Виртуальные гонки Дарья Драй © ИА REGNUM

Разработчики анонсировали новую игру серии в июле 2020 года, изначально они планировали её выпустить до конца 2022 года, но сейчас сообщили, что им требуется больше времени на завершение работы по проекту. Компания Nacon отметила на странице игры в сервисе Steam, что цель её авторов — сделать симулятор с «самым совершенным игровым процессом во франшизе».

Напомним, Unlimited Solar Crown станет третьей игрой в серии Test Drive Unlimited и первой после восьмилетнего перерыва (если считать от анонса). Последняя игра Test Drive: Ferrari Racing Legends вышла 3 июля 2012 года.

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