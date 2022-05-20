Киев, 20 мая, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Подрядчик Пентагона, ставший фигурантом дела о биолабораториях на Украине, ранее был исполнителем по контрактам, связанным с сибирской язвой, а также по заказу американского военного ведомства анализировал останки животных, зараженных химическим боевым отравляющим веществом. ИА REGNUM проанализировало подноготную некоммерческой компании Battelle, работающей в США и за их пределами с 1929 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

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Под крылом компании, упомянутой Минобороны России в рамках дела о биолабораториях на Украине, работают более 40 тыс. человек, а также Battelle управляет девятью нацлабораториями совместно с минэнергетики и министерством национальной безопасности США.

По открытым данным, из 900 госконтрактов американской компании более 40% приходилось на договоры с министерством обороны США. Среди них был и долгосрочный контракт на анализ останков свиней, которые были заражены химическим боевым отравляющим веществом. В материалах речь шла в том числе о сернистом иприте.

Также ранее сообщалось об участии этой же компании в проекте по созданию генетически измененной сибирской язвы, а также исследовании этого заболевания.

Напомним, ранее ИА REGNUM обнаружило, что у пяти из девяти фигурантов дела о биолабораториях из числа представителей биг фармы есть российские активы.

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