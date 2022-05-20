Таллин, 20 мая 2022, 10:45 — REGNUM Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что платить за российский газ в рублях «ненормально». Об этом он заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Он добавил, что Центробанк РФ находится под западными санкциями, а власти России стараются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Винсент Колен в статье для французского издания Echos отметил, что рекордная сумма в размере $100 млрд долларов может быть получена Россией за поставки газа в Европу по итогам 2022 года из-за резкого подорожания голубого топлива.
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