Таллин, , 10:45 — REGNUM Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что платить за российский газ в рублях «ненормально». Об этом он заявил порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ненормально. Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах. Это нормально, но не рубли», — сказа он.

Он добавил, что Центробанк РФ находится под западными санкциями, а власти России стараются удержать его на плаву иностранной валютой, что не разрешено санкциями.

«Компании по договорам должны платить только в евро. Это прописано в договорах. (Президент РФ Владимир) Путин требует нарушения договоров», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель Винсент Колен в статье для французского издания Echos отметил, что рекордная сумма в размере $100 млрд долларов может быть получена Россией за поставки газа в Европу по итогам 2022 года из-за резкого подорожания голубого топлива.

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