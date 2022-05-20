* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 10:44 — REGNUM Трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе столкновения между силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Бурка в Афганистане.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Tasnimnews.com

Источники газеты «8 Собх» сообщили, что столкновение между узбекскими и пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в лагере в селе Гардаб Джамали уезда Барака.

По данным источников, в боестолкновении трое пуштунских талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты, а командир базы ранен.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Стоит отметить, что в последнее время произошли столкновения между радикалами на севере страны участились.