Ереван, , 10:44 — REGNUM Протестующие, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 20 мая собрались возле резиденции президента республики и устроили шумную акцию во время визита президента Литвы Гитанаса Науседы. Трансляция велась в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на странице вице-спикера парламента от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна.

Беспорядки в Ереване Police.am

Толпа активистов собралась возле президентской резиденции. Когда туда привезли Науседу, то протестующие начались свистеть и скандировать: «Позор», «Никол — предатель!».

После того, как литовский лидер вошёл в резиденцию, колонна протестующих двинулась на площадь Республики.

Напомним, в течение последних дней в Ереване множество групп протестующих перекрывали движение на улицах города. Правоохранители задерживали участников акций, чтобы освободить проезд на дорогах. Сегодня, 20 мая, Сагателян объявил, что акции неповиновения будут проходить по-другому.

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