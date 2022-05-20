Москва, , 11:00 — REGNUM Газораспределительные организации (ГРО) оштрафованы на общую сумму 65,3 млн рублей за ущемление прав граждан при подключении газа, сообщает 20 мая пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

В ведомстве уточнили, что в минувшем году защитили права 549 граждан и вынесли соответствующее количество постановлений по нарушениям. Из них 417 — за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчёта платы, 84 — за необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 — за навязывание невыгодных условий.

«Служба внимательно следит и контролирует ситуацию взаимодействия населения и сетевых организаций при реализации проекта газификации регионов», — добавили в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году правительство стало внедрять социально ориентированную систему газификации, выполняя поручение президента. Уровень газификации страны должен вырасти с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году.

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