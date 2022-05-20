20 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые покидают территорию завода «Азовсталь», будет судить международный трибунал с участием республик Донбасса и России.

Оксана Переможенко, , 11:56 — REGNUM Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова заявила, что боевиков «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые покидают территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, будет судить международный трибунал с участием республик Донбасса и России.

Пьер Поль Прюдон. Правосудие и Божественное возмездие, преследующие Преступление. 1808

«Будет международный трибунал. Не спешите, все объявим. Уже в работе. Все фиксируется, взаимодействие [между российскими органами, а также — республик Донбасса] уже есть», — об этом она рассказала в интервью «Коммерсанту».

На вопрос, может ли украинским боевикам грозить смертная казнь, которая предусмотрена Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики, Никонорова ответила: «В соответствии с уставом трибунала будут применяться все виды наказания, которые в нем будут предусмотрены». Она также добавила, что данный устав готовится.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что для нацистских военных преступников должна быть предусмотрена высшая мера наказания.

«Главное, чтоб этих… судили в ЛДНР, а то в России смертной казни нет», — отреагировала Ирина.

«Главарям — смертная казнь! Кто не согласен?» — поинтересовалась Tatiana S.

Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным Цитата из видео «Боевики нацбата «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с «Азовстали» сдаются российским военным»

«Устав должны писать те люди, которые эти восемь лет там жили под бомбежками. Это две войны отечественные по времени», — добавил А.

«Надеюсь, это будет идти прямым эфиром», — пишет Катя.

«Спасательная эвакуация «героев» на трибунал, как и говорил Зеленский», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«Смертная казнь и работа на урановых рудниках — это для главарей… Тем, кто водитель и повар с радистом, — трудовые работы на завалах разрушенных городов… Домой поедут, когда закончат работать», — прокомментировал новость Leonid Kharkov.

«Да воздастся каждому по делам его», — написала Наталья.

«Народ все-таки переживает, что «азовцев» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отпустят с миром домой. Поэтому, наверное, надо трибунал делать публичным», — добавила Светлана С.

«Давно пора! Они уже думают, что Красный Крест скоро по домам их повезёт. Смотришь на их рожи, — ничего они не поняли, вылечатся, до дому доберутся… им опять Европа оружие вручит— и в бой», — отреагировал Vladimir A.

«Если бы не видео, что они делали с людьми, с их пытками — я бы раздумывала, была бы гуманнее. Но здесь согласна — смертная казнь садистам. Иначе никак», — отметила Ludmila.

«И помнить, что к фашизму на Украине привёл Хрущев, выпустив из тюрем недобитых бандеровцев и иже с ними! Нельзя снова допустить такую роковую ошибку!!!» — комментирует новость Svetlana.

«Можно к трибуналу привлечь страны, которые думают в том же духе. Международный нужно создать, где к ответу привлечь за преступления в Югославии, Ираке, Сирии, Афганистане. Пол-Европы судить нужно», — добавил один из комментирующих.

Последствия бомбардировок НАТО. Югославия. 1999

«Нюрнбергский трибунал вам в помощь!» — пишет Nasiba K.

«По закону 1945 года, желательно», — в свою очередь отреагировал Vova.

«В Донецке смертная казнь в силе! Так что все получат заработанное! Дети Донбасса должны быть отомщены! И это не мой призыв! Это призыв земли Донецкой! Крови невинно пролитой детской!» — написал один из участников обсуждения.

«Нацистов только к высшей мере и не ниже… Только вышка! За наших ребят-воинов, за детей, за убитых жителей, за уничтоженные города Донбасса не должно быть пощады», — подытожил 78 226.

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