Москва, , 10:42 — REGNUM В ходе торгов на Московской бирже курс доллара США впервые с января 2020 года опустился ниже 61 рубля за одну единицу американской валюты. Это 20 мая следует из данных торговой площадки.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно этим данным, по состоянию на 10:16 мск стоимость американской валюты снизилась на 1,42 рубля, составив 60,49 рубля за доллар.

Кроме того, цена евро также упала на 1,77 рубля и составила 62,63 рубля одну единицу европейской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в четверг, 19 мая.