Москва, 20 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара США впервые с января 2020 года опустился ниже 61 рубля за одну единицу американской валюты. Это 20 мая следует из данных торговой площадки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Согласно этим данным, по состоянию на 10:16 мск стоимость американской валюты снизилась на 1,42 рубля, составив 60,49 рубля за доллар.

Кроме того, цена евро также упала на 1,77 рубля и составила 62,63 рубля одну единицу европейской валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро по итогам торгов в четверг, 19 мая.