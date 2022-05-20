Воронеж, 20 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Житель Воронежа оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации, сообщили 20 мая в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Суд

По данным полиции, 41-летний житель Коминтерновского района «демонстрировал прохожим белую футболку с надписью, дискредитирующей Вооруженные Силы Российской Федерации».

В отношении воронежца полицейские составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Ленинский районный суд, рассмотрев материалы полиции, признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 30 тысяч рублей.