20 мая 2022 | Время чтения 12 мин

Зерновой вопрос, кажущийся сегодня относительно безобидным, в перспективе нескольких месяцев может, если мы это зерно с Украины выпустим, дать такой эффект, по сравнению с которым любые провокации, вроде бучинской, покажутся «детским садом».

Владимир Павленко, , 11:54 — REGNUM В ходе просветительского марафона общества «Знание» экс-глава МЭР и помощник президента России Максим Орешкин заявил о практической неизбежности к концу нынешнего, 2022 года планетарного голода, причиной которого становится дефицит продовольствия и рост цен, обусловленные антироссийской санкционной политикой США и Евросоюза. Ранее в Германии, ссылаясь на оценки ВТО, заявили о 300 млн голодающих в мире с тенденцией этого показателя к увеличению. Эти заявления далеко не первые; прогнозами неминуемого голода уже отметились «первые» фигуры мирового политического олимпа — президент США Джо Байден, папа Римский Франциск, генсек ООН Антониу Гутерреш.

Волк Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

При этом они деятельно включились в конъюнктурные «околопродовольственные» процессы. По просьбе Байдена Гутерреш после визита в Москву занялся уговорами России пропустить из украинских портов корабли с зерном из «незалежной»; количество товара, «застрявшего» из-за военных действий, оценивается в 4,5 млн тонн, а всего, по недавнему заявлению хозяина Белого дома, в закромах Украины сосредоточены 20 млн (по некоторым данным до 25 млн) тонн зерна на общую сумму не менее 10 млрд долларов, которые Западу нужны якобы для «предотвращения» голода.

Экспроприация зерна, которая будто бы «необходима» и украинским зернопроизводителям, чтобы «освободить место» под новый урожай, — это оправдание Запада — лукавое, если не сказать лживое. Во-первых, в условиях военных действий рассчитывать на хороший урожай Украине не приходится; даже в освобожденных районах посевные сельхозработы проводятся с оглядкой и задержками из-за вынужденного разминирования угодий. Если называть вещи своими именами, Байден с Гутеррешем попросту бросают Украину на произвол судьбы, видимо, рассчитывая, что в ситуацию по мере осложнения продовольственной обстановки вынуждена будет вмешаться Россия.

Антониу Гуттериш United States Mission Geneva

Запад откровенно пользуется тем, что украинские власти готовы не то что хлеб — маму родную продать за оружие из НАТО. Считается, что во избежание нового «голодомора», в котором Запад, забирающий украинское зерно, подобно гитлеровским оккупантам, но руками коллаборациониста Зеленского обвинит Россию, российский аграрный сектор вынужден будет поделиться своим урожаем. Во-вторых, очень слабо верится, что изымаемое у Киева зерно будет направлено по линии ООН в зону основного продовольственного риска — в Африку. Скорее наоборот: секретом Полишинеля являются планы определенных глобалистских сил устроить на Черном континенте голодную вендетту, чтобы поощрить новый исход беженцев в Европу — планов «инклюзивного капитализма», которыми Ватикан дирижирует совместно с олигархией, никто не отменял. Украинское зерно Западу нужно не для решения, а для усугубления продовольственного кризиса, чтобы, управляя им, разыгрывать трагическую партию «кардинального сокращения численности населения» в своих гегемонистских целях и интересах.

Одновременно та же ООН и тоже явно не без ведома Запада, собрав в охапку Красный Крест, бросилась в Мариуполь. С одной стороны, российской стороне это, безусловно, выгодно: под контролем своих западных хозяев «азовские» нацисты ведут себя без эксцессов, дисциплинированно и пачками сдаваясь силам России и ДНР. Западные информационные сливы указывают на «особую» роль в происходящем иезуита Франциска, чьим «каналом влияния» на днях выступил правоверный католик Ллойд Остин, по совместительству генерал и «начальник» Пентагона.

С другой стороны, до конца как бы непонятно, почему руководство ООН начало играть в эти игры — ведь не для сдачи же позиций Украины в пользу России, на самом деле?! Это было непонятно, пока итальянская Repubblica не прояснила ситуацию с очередным «миротворческим» планом Запада по отношению к украинскому конфликту. Сообщается, что он был представлен все тому же вездесущему генсеку ООН главой МИД Италии Луиджи ди Майо. При этом хорошо известно, что власти этой страны тесно связаны с Ватиканом, а итальянское правительство возглавляет крупный банкир Марио Драги, входящий в «святая святых» глобалистского проекта — банкирскую «Группу тридцати». Уточняется, что речь идет о четырех этапах, совокупность которых очень похожа на предложение России очередного варианта капитуляции, на этот раз «с сохранением лица».

Марио Драги EU2016 SK

На первом этапе предлагается установить перемирие с прекращением огня и разведением сторон под наблюдением ООН. Второй этап связан с ускоренным, по сути «внепроцедурным» принятием Киева в ЕС при отказе от вступления в НАТО и фиксации «нейтрального» статуса. На третьем этапе якобы для создания «международно признанных» границ «урегулируется» проблема Крыма и Донбасса. На четвертом подписывается некий «многосторонний» договор о мире и безопасности в Европе, который, как утверждают итальянцы с подачи, видимо, своих патронов по НАТО, удовлетворяет обеспокоенности России. И предоставляет ей запрошенные в декабре гарантии безопасности, отказ в которых Запада привел к началу российской спецоперации.

О чем идет речь на самом деле? Во-первых, чем будут заниматься «миротворцы» ООН на «линии разграничения», понятно по опыту сил ОБСЕ в Донбассе; будут шпионить за Россией и «в клювике» стаскивать информацию в Киев, который, в свою очередь, и не подумает договоренности соблюдать. По сути, это «Минск-3», только унизительный, под эгидой более «крупной» западной «рыбы», чем нормандский франко-германский альянс. Уже даже и не говорим о том, что превращение России — постоянного члена Совета Безопасности ООН — в сторону, подлежащую «урегулированию», фактически обнуляет наши возможности в этом главном международном органе, решения которого обязательны.

Во-вторых, уже неоднократно говорилось, что Украина в ЕС ничем не отличается от Украины в НАТО, ибо «мы говорим ЕС — подразумеваем НАТО» и наоборот. Просто следующим шагом Запада в этом случае станет оформление внутриблокового «евро-НАТО» под преимущественно британским контролем против России с глобализацией самого НАТО и переносом его основных усилий в АТР, против Китая. Об этом говорит ускоренный процесс принятия в блок Швеции и Финляндии; если бы «гарантии безопасности» России действительно собирались давать, то вспомнили бы про возврат Североатлантического блока к границам 1997 года, а тут вместо этого форсируется новое, уже шестое по счету расширение.

Наконец, налицо еще и западная игра в «злого и доброго следователей». Пока триумвират Байдена, Франциска и Гутерреша, чьим рупором выступают итальянские власти, ратует за «учет российских озабоченностей» (от которых Москва с началом операции, как помним, отказалась), немецкий канцлер Олаф Шольц, прямая марионетка американцев по «Канцлер-акту» 1949 года, как та Баба-яга, «не соглашается» с патроном. И утверждает, что «заявка Украины на вступление в ЕС не может быть ускорена, несмотря на вторжение России…»

Олаф Шольц Официальное интернет-представительство президента Украины

Понятно, что кое-кто уже готов принять этот третьесортный развод за «полемику» внутри Запада (которой на самом деле никто там не допустит), однако вот Кремль в такой наивности заподозрить трудно. В-третьих, примерно понятен украинский подход к крымско-донбасской теме; отказавшись от признания Крыма и ЛДНР в нынешнем статусе, уговорить Россию отложить решение проблемы на пару пятилеток, дождавшись, под прикрытием западных хозяев, пока Москва «спечется» и ее позиция развалится под влиянием внутренних процессов.

Каких именно процессов? А вот тут-то мы и возвращаемся к зерновой теме, которую коллективный Запад, делегировавший генсеку ООН миссию «подмазаться» к России с «кривым» заходом через Мариуполь, протаскивает параллельно с очередным приступом «миротворческого» зуда. Симптоматично, что именно сейчас в России, вслед за отказом от участия на европейских площадках, ставится вопрос о выходе также из ВОЗ, ФАО (Продовольственная организация ООН) и других подобных структур, назначенных лидерами коллективного Запада ответственными за «четырех всадников апокалипсиса» (ковид, цифровой концлагерь, «зеленый переход», голод!!!»).

Это означает, что в подлинно патриотических кругах, свободных от «стыдливого компрадорства», зреет понимание происходящего. Любое согласие на вывоз зерна сквозь российскую морскую блокаду украинских портов аукнется сторицей в том смысле, что именно нашу страну Запад, спровоцировав на Украине голод, невзирая на гуманитарную помощь, которая нами соседям оказывается и будет оказываться, обвинят во всех смертных грехах. Разразившуюся гуманитарную катастрофу попытаются превратить в основание для той самой «миротворческой» миссии НАТО в польском исполнении, предельно затруднив тем самым обещанный ответ Москвы на вмешательство «третьих сторон».

А что в этом случае Киев? Вот интересный инсайд от одного из ТГ-каналов:

Политджойстик/Politjoystic

На Украине активно обсуждают замену Зеленского на главкома ВСУ Валерия Залужного. После отхода российских войск от Киева его рейтинг начал расти, и население это связывает именно с Залужным, а не Зеленским, который, как считается, в первые недели марта жил не в Киеве. Помогает Залужному и жесткая цензура СМИ и соцсетей, которая не позволяет увидеть истинную картину на Восточном фронте. Главком ВСУ даже создал благотворительный фонд для гуманитарных проектов, и его достаточно активно пополняют бизнесмены, раскладывающие яйца в разные политические корзины. Открыто говорят, что есть конфликт Ермака (офис президента) с Залужным, который не публично, но спорит с военными решениями британцев (это, в частности, про неудачный штурм острова Змеиный), а команда Зеленского как раз на стороне бриттов. С учетом того, что старая оппозиция Зеленскому (Порошенко, Тимошенко, Бойко) ушла в тень и ей не дают эфиры на ТВ, место закономерно начали занимать военные во главе с Залужным. И, кстати, не факт, что, в случае успехов российской армии, негатив ляжет на украинских военных. С огромной вероятностью обвинят именно Зеленского, а старая оппозиция поможет в этом.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

На языке политики это называется военным переворотом. Для чего? Комик-президент, которым по целому ряду не менее убедительных инсайдов британцы управляют с помощью охраны, составленной из представителей элиты своих спецслужб, уступает место военному диктатору, который, к слову, опять-таки по инсайдерской информации, еще в начале апреля якобы провел полусекретное совещание с подчиненными. Возможная перспектива польского захода на запад Украины на нем была названа агрессией, ради отпора которой должен быть рассмотрен вопрос замирения с Россией. Имелось в виду, что поляки зайдут не сами, а с разрешения Зеленского, ведь именно к зиц-президенту с этой идеей «миротворчества» приезжал теневой лидер правящей партии PiS и польского государства Ярослав Качиньский. А совсем недавно в сети появился и стал гулять скриншот некоего документа, в котором один украинский начальник, из разведки, предупреждал другого, пограничного начальника, что Зеленский принял решение о принятии на Украине 9,5-тысячного (дивизия!) польско-литовского «миротворческого» контингента. И, грубо говоря, просил не мешать.

После всех этих дел минуло полтора месяца, и президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press, обсуждая ситуацию, при которой Польша «дернется» в направлении Львова, «осторожно предположил», что в этом случае три славянских народа (!) объединятся ради совместного отпора. Вот этот момент представляется настоящей «точкой бифуркации»; в подобной ситуации, кем она ни была запрограммирована, столько заведомо неизвестных величин, что доведенный до этой точки процесс запросто может пойти в любую сторону, в которую его подтолкнут. Игра на лезвии ножа, ибо нет сомнений, что подтолкнуть готовятся многие, и то, о чем сказал белорусский лидер, — лишь один из вариантов, наиболее благоприятный для нас и самый провальный для Запада, с которым на самом деле ведется борьба в украинской операции.

А каким видится нежелательный сценарий? Краткий исторический экскурс в события столетней давности, разворачивавшиеся в ходе советско-польской войны 1920 года несколько северо-западнее нынешних интерьеров. «Мы, подходя к Варшаве, подошли настолько близко к центру всемирной империалистической политики, что мы стали ее делать. …Где-то около Варшавы находится не центр польского буржуазного правительства и республики капитала, а где-то около Варшавы лежит центр всей теперешней системы международного империализма, и мы стоим в условиях, когда мы начинаем колебать эту систему и делаем политику не в Польше, но в Германии и Англии», — это В. И. Ленин, из закрытого, не для печати, выступления на IX конференции РКП (б). И далее, по ряду авторитетных свидетельств, совсем уже в узком кругу: «Прочь из-под Варшавы! Прочь немедленно! Еще шаг вперед и ничто не удержит большевистскую власть в Москве!»

Владимир Ильич Ленин

Что сегодня? Не кажется ли вам, читатель, что ленинские слова о «центре мирового империализма» около Варшавы на сегодняшний лад переводятся с географической привязкой к окрестностям Киева? С одной маленькой оговоркой. Современная Россия — не ранняя советская власть времен Гражданской войны, у которой ресурсов и возможностей сопротивления было не в пример меньше, и потому угроза «попасть» на империалистический центр ее предсказуемо пугала. Сегодняшняя Россия в состоянии этот «центр» раздавить, повлияв на политику не только в Германии или Англии, но и в США и катакомбах управляющего ими «глубинного государства». Как ни стараются западные пропагандисты, у них не получается ни собрать против Москвы по-настоящему серьезную коалицию, не только из американских сателлитов, ни даже создать информационный эффект такой коалиции. Симпатии значительной части международного сообщества, особенно представляющей развивающийся мир, все более последовательно переходят на российскую сторону, и этот процесс набирает инерцию. Переломить эту тенденцию коллективный Запад может только одним способом: или подставить Россию перед миром с помощью беспрецедентной провокации, или если Россия сама, увлекшись развивающимся наступлением на позиции националистов, потеряет бдительность и угодит в информационную ловушку.

Зерновой вопрос, кажущийся сегодня относительно безобидным, в перспективе нескольких месяцев может, если мы это зерно с Украины выпустим, дать такой эффект, по сравнению с которым любые провокации, вроде бучинской, покажутся «детским садом». Это одним махом обнулит все безусловные достижения российской армии на поле боя и российской власти по части организации преодоления гуманитарных последствий военных действий на освобожденных территориях. Не дай бог в эту ловушку угодить, причем вне зависимости от перспектив польско-литовского вторжения в Прикарпатье! И думать об этом следует именно сейчас, потом будет поздно.