Нижний Новгород, 20 мая, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе уровень инфляции в первом квартале был выше, чем в среднем в России, составив 10,7%. Более всего цены выросли в Оренбуржье (+12,2%), минимальный уровень инфляции зарегистрирован в Саратовской области (+8,7%). Соответствующие данные публикует Росстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Инфляция

Согласно представленным данным, в марте 2022 года по сравнению с декабрём индекс потребительских цен в Поволжье составил 110,7%, что выше, чем в среднем по России (110%). В том числе цены на продовольственные и непродовольственные товары выросли соответственно на 10,7% и 14,2%, стоимость услуг подорожала на 5,7%.

По данным Росстата, за указанный период более всего выросли цены в Оренбургской области — на 12,2%. Далее идут Башкирия (+11,8%), Пензенская область (+11,5%) и Прикамье (+11,4%).

Минимальный уровень инфляции по итогам первого квартала отмечен в Саратовской области, где цены выросли на 8,7%.

В остальных регионах уровень инфляции следующий: в Мордовии — 9,2%, Самарской области — 9,8%, Марий Эл – 9,9%, Нижегородской области – 10%, Кировской области – 10,1%, Чувашии и Ульяновской области – 10,8%, Татарии – 11%, Удмуртии – 11,2%,