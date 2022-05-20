Улаганский район, Алтай, , 10:39 — REGNUM Полиция организовала проверку по факту несчастного случая, произошедшего на Телецком озере в Республике Алтай. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Телецкое озеро Робинзона

Инцидент произошёл в районе села Балыкча Улаганского района, в результате которого безвестно исчезли двое местных жителей.

«До настоящего времени их местонахождение не установлено. Сотрудниками полиции совместно с ГУ МЧС России по Республике Алтай ведутся поисковые мероприятия», — отметили в ведомстве.

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