Сеул, 20 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 495 человек. Об этом 20 мая сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 20 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 45 046 920 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 826 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 566 575 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,8%.

«Бустерную» дозу получили 5855 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 33 250 855 человек.

Четвертую дозу вакцины получили 53 230 человек. В общей сложности четвертую дозу получили 3 703 530 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 25 125 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до17 914 957.

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