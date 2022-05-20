Пекин, 20 мая, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Внутри НАТО растёт раскол, о чём говорят условия, выдвигаемые Турцией и Хорватией по принятию Финляндии и Швеции в альянс. Об этом 20 мая пишет китайский портал Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«НАТО просит своих членов подчиняться Вашингтону в противостоянии с Москвой, игнорируя при этом интересы самих стран-участниц», — говорится в статье.

Отмечается, что это ещё больше обостряет противоречия между политическими силами внутри Европы. После того, как с членством Финляндии и Швеции в НАТО не согласилась Турция, против выступила и Хорватия.

В статье также отмечается, что многие страны альянса не согласны с тем, что Россия представляет угрозу безопасности. И чем агрессивнее НАТО будет расширяться, тем внутри организации обнажится больше трещин.