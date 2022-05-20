Москва, , 10:39 — REGNUM Жители РФ могут не опасаться дефицита таких товаров, как продукты питания и одежда низких ценовых категорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Дефицит

«Можно не опасаться в первую очередь дефицита товаров, производящихся под российскими брендами и брендами дружественных стран, — это продукты питания первой необходимости. Не вызывает особого беспокойства рынок одежды низких ценовых категорий, — сказал Мастеров. — Вместе с тем сейчас сложно дать какие-то конкретные прогнозы и оценки по различным рынкам, поскольку значительная часть продукции, производство которой локализовано в России, изготавливается с активным использованием импортных комплектующих либо импортного оборудования. А при его импортозамещении могут возникнуть сложности, требующие значительного времени и усилий на перестройку производственных и логистических процессов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, дефицит каких товаров будет нарастать в России.

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