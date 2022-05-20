Нальчик, , 10:38 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков обнародовал данные об имуществе и своих доходах, полученных в 2021 году. Согласно декларации он заработал почти 1,528 тыс. рублей. Это на 36,3 млн рублей больше, чем годом ранее.

Казбек Коков Glava.kbr.ru

Супруга руководителя республики получила в 2021 году доход в размере 2,597 млн рублей. В прошлом году её заработок был в 2,6 раза меньше — всего около 1 млн рублей.

В собственности Казбека Кокова имеется одна квартира площадью 99,3 кв. метра. У четы Коковых также есть в пользовании земельный участок площадью 607 кв. м, жилой дом площадью 408,6 кв. м и квартира — 152 кв. м. У супруги главы Кабардино-Балкарии имеется автомобиль Toyota Camry.

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