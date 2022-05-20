Москва, 20 мая 2022, 10:37 — REGNUM В РФ следует ждать нарастания дефицита тех товаров, которые не производятся в России, а это такая высокотехнологичная продукция, как компьютеры, смартфоны, видео-, аудио- и бытовая техника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.
«Уход соответствующих брендов с российского рынка, последующее налаживание альтернативных схем производства и импорта соответствующей продукции потребует значительного времени и усилий, поэтому с существенной вероятностью российский потребительский рынок рискует столкнуться с некоторым дефицитом, — сказал Мастеров. — Этот дефицит не обязательно будет выражаться в полном исчезновении всей соответствующей продукции и резком снижении ее доступности, но потребители рискуют столкнуться с резким сокращением выбора, сужением ассортимента продукции и производителей. Не исключено, что наиболее дорогие и качественные бренды вовсе покинут на какое-то время российский рынок».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, как нарастающий дефицит в РФ будет подстегивать рост инфляции.
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