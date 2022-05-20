Москва, , 10:37 — REGNUM В РФ следует ждать нарастания дефицита тех товаров, которые не производятся в России, а это такая высокотехнологичная продукция, как компьютеры, смартфоны, видео-, аудио- и бытовая техника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Дефицит Picserver.org

«Уход соответствующих брендов с российского рынка, последующее налаживание альтернативных схем производства и импорта соответствующей продукции потребует значительного времени и усилий, поэтому с существенной вероятностью российский потребительский рынок рискует столкнуться с некоторым дефицитом, — сказал Мастеров. — Этот дефицит не обязательно будет выражаться в полном исчезновении всей соответствующей продукции и резком снижении ее доступности, но потребители рискуют столкнуться с резким сокращением выбора, сужением ассортимента продукции и производителей. Не исключено, что наиболее дорогие и качественные бренды вовсе покинут на какое-то время российский рынок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мастеров рассказал, как нарастающий дефицит в РФ будет подстегивать рост инфляции.

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