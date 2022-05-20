Донецк, , 10:37 — REGNUM В течение 50 минут киевские боевики несколько раз Доломитное и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 20 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Доломитного со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 09:25 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено четыре мины калибра 82 мм.

Также указывается, что затем в 09:30 и в 10:15 вооруженные украинские формирования обстреляли Горловку, выпустив по городу в общей сложности 20 снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки силы Луганской Народной Республики ликвидировали 17 украинских националистов.