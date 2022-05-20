Москва, , 10:36 — REGNUM По мере исчерпания запасов импортных товаров, чьи производители прекратили свою деятельность в России, следует ожидать нарастания дефицита, что, в свою очередь, подстегнет инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Дальнейшее развитие событий будет зависеть от предпринимаемых мер и дальнейшего поведения бизнеса, уходящего из России. В одних случаях отдельные бренды возвращаются на российский рынок. В других — происходит перепродажа соответствующих активов другим собственникам и возобновление деятельности под другим брендом. Также следует учитывать принятие закона о так называемом параллельном импорте, который сохраняет возможность ввоза в Россию ряда товаров, пользующихся серьезным потребительским спросом, включая электронику, музыкальные инструменты, автомобили, программное обеспечение», — сказал Мастеров.

Вместе с тем, по его словам, следует учитывать, что и смена собственника, и параллельный импорт потребуют серьезных организационных усилий и финансовых затрат, связанных с перестройкой логистики.

«Это с большой вероятностью приведет к росту себестоимости и, соответственно, росту цен», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз, достигнет ли инфляция в РФ в 2023 году двузначных величин.

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