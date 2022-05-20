Самара, 20 мая, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Военно-историческом музее Центрального военного округа (ЦВО) в Самаре открылась передвижная выставка «Организация украинских националистов: зарождение нацизма на Украине». Об этом 20 мая сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Современные бандеровцы на Украине

пресс-служба ЦВО «Посетители выставки смогут увидеть множество доказательств преступлений Киевского режима против русскоязычного населения с момента государственного переворота в 2014-м году по сегодняшний день».

В экспозиции представлены свидетельства очевидцев трагических событий и документальные фотографии.

Отмечается, что аналогичные выставки позже откроются в Самарском областном военкомате, в Казанском высшем танковом командном училище (КВВТКУ), а также на Северном флоте.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря филиалу Третьяковской галереи в бывшей промышленной зоне Самары формируется культурный кластер.