Самара, 20 мая, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Исковые заявления об обязании департамента управления имуществом г. Самары организовать проведение работ по сносу трех расселенных аварийных домов направили в суд сотрудники городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Самарской области.

ИА REGNUM Ветхое жилье

Сообщается, что сотрудники прокуратуры Красноглинского района провели проверку исполнения жилищного законодательства.

В результате было установлено, что в поселке Управленческий, по ул. Сергея Лазо, д. 14, ул. Солдатская, д. 11, квартал 7, д. 15, литера И, расположены дома, которые признаны аварийными и подлежащими сносу.

«Аварийные дома отселены, непригодны для эксплуатации, однако администрацией г. о. Самара мероприятия по сносу (демонтажу) аварийных домов с зачисткой территории от строительного мусора не проводятся», — сообщает пресс-служба.

По данному факту прокурор района направил в Ленинский районный суд г. Самары три исковых заявления, в которых потребовал обязать департамент управления имуществом г. Самара организовать проведение работ по сносу многоквартирных аварийных домов.

Отмечается, что в настоящее время исковые заявления прокурора района находятся на рассмотрении в суде.