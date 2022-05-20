Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Певец Крис Браун высказался о том, что его бывшая девушка, певица Рианна, родила первенца. Об этом 20 мая пишет Hollywood Life, ссылаясь на свои источники.

Крис Браун Eva Rinaldi

По словам инсайдеров издания, Крис Браун не испытывает «ничего, кроме любви и уважения» к Рианне и её материнству. «Крис хотел написать Рианне и пожелать всего наилучшего, но он также не хочет причинять неудобство ей с Rocky», — добавил источник.

Ранее Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями. У них родился мальчик.

ИА REGNUM напоминает, что Крис Браун и Рианна состояли в отношениях в период с 2007 по 2009 год и с 2012 по 2013 год. В 2009 году певица обвинила артиста в насилии и подала на него в суд — Брауна приговорили к пяти годам условно.

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