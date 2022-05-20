Вашингтон, 20 мая 2022, 10:35 — REGNUM Певец Крис Браун высказался о том, что его бывшая девушка, певица Рианна, родила первенца. Об этом 20 мая пишет Hollywood Life, ссылаясь на свои источники.
По словам инсайдеров издания, Крис Браун не испытывает «ничего, кроме любви и уважения» к Рианне и её материнству. «Крис хотел написать Рианне и пожелать всего наилучшего, но он также не хочет причинять неудобство ей с Rocky», — добавил источник.
Ранее Рианна и рэпер A$AP Rocky стали родителями. У них родился мальчик.
ИА REGNUM напоминает, что Крис Браун и Рианна состояли в отношениях в период с 2007 по 2009 год и с 2012 по 2013 год. В 2009 году певица обвинила артиста в насилии и подала на него в суд — Брауна приговорили к пяти годам условно.
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