Москва, , 10:34 — REGNUM Даже если ВВП РФ по итогам 2022 года упадет на 10% или еще сильнее, это совсем не обязательно будет свидетельствовать о катастрофической ситуации в российской экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин.

ВВП России Investprofit.info

«Падение ВВП России до 10% и больше по результатам 2022 года вполне вероятно, однако следует помнить, что сам факт «просадки» валового внутреннего продукта на 10% нельзя считать катастрофой, — сказал он. — ВВП — это крайне общий показатель, нечто вроде средней температуре по больнице. Он не учитывает ни структуру народного хозяйства, ни соотношение между долями производства различных товаров в разрезе потребностей населения, ни прогресс в решении таких важных экономико-политических задач, как, к примеру, обеспечение обороноспособности или товарной независимости страны».

По его словам, динамика изменения ВВП в процентах ещё ничего не говорит о реальной динамике такой сложнейшей системы, как национальная экономика.

«Характерный пример — это снижение ВВП по результатам 2020 года — первого года пандемии. Оно составило всего 3,1%, но при этом по отраслям динамика разнилась от -24,1% для гостиничного и ресторанного хозяйства до +11,9% для здравоохранения, — сказал Гришин. — Для получения реальной картины стоит рассматривать, скажем, индикаторы национальной экономики в привязке к отраслям народного хозяйства, которые позволяют более корректно оценить ситуацию и динамику её изменений. Какими будут эти изменения, покажет время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, ВВП России за I квартал 2022 года вырос на 3,5% в годовом выражении.

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