Вашингтон, 20 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Энтузиаст собрал необычный компьютер с круглым экраном в стиле ретрофутуризма, который напоминает рабочие терминалы из постапокалиптических игр в духе Fallout. Об этом 20 мая сообщает журнал PC Gamer.

Скриншот из игры Fallout 76 Персональный компьютер «Пип-бой» из игр серии Fallout.

Пользователь, известный в сети под ником Penk, за основу для своего мини-ПК взял продукцию компании Framework, которая продаёт модульные ноутбуки. Он оборудовал терминал небольшой материнской платой FrameworkPuter, мини-клавиатурой и дисплеем с разрешением 1080p, который Penk превратил в «круглый экран» при помощи инструментов операционной системы Ubuntu 22.04 LTS. Корпус ПК энтузиаст hаспечатал на 3D-принтере. Ознакомиться с проектом можно на соответствующей странице портал GitHub.

Для справки: штаб-квартира производителя Framework Computer Inc находится в городе Берлингейм (штат Калифорния, США). Отметим, что эта компания была основана недавно, она начала свою работу около года назад — 1 мая 2021-го.