Черемхово, Иркутская область, , 10:32 — REGNUM По итогам проведённой проверки обстоятельств пожара в Черемхово, СУ СК РФ по Иркутской области усмотрело факт халатности должностных лиц, возбудив уголовное дело, сообщает 20 мая телеграм-канал ведомства.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

По версии следствия, 12 мая в результате пожара, произошедшего на территории г. Черемхово, огнём были уничтожены пять домов, расположенных на ул. Фурье. У следствия есть основания полагать, что распространение огня возникло в виду ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «город Черемхово» своих обязанностей по обеспечению пожарной безопасности.

В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 мая на всей территории Иркутской области введен режим ЧС в лесах.

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