Москва, , 10:31 — REGNUM По заявлению учредителя телеканала RT — АНО «ТВ-Новости» — арбитражным судом Москвы наложен арест на денежные средства, и на все движимое и недвижимое имущество ООО «Гугл», которое является российским подразделения американской компании Google, на общую сумму 500 млн рублей. Это 20 мая следует из обнародованного судебного определения.

В суде Pixabay.com

При этом такие обеспечительные меры приняты по делу по иску АНО «ТВ-Новости», в котором содержится требование обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам RT. Также в нем есть требование взыскать судебную неустойку в случае неисполнения ответчиками решения.

Арбитражный суд согласился с доводами искового заявления, что «непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».

«Изложенные в заявлении истца доводы… подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Гугл» за 2020 год», — говорится в определении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве заявили, что доля отечественных вин на российском рынке может вырасти до 70% из-за сокращения импорта.