Суд в Москве арестовал активы «дочки» Google еще на 500 млн рублей
Москва, 20 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. По заявлению учредителя телеканала RT — АНО «ТВ-Новости» — арбитражным судом Москвы наложен арест на денежные средства, и на все движимое и недвижимое имущество ООО «Гугл», которое является российским подразделения американской компании Google, на общую сумму 500 млн рублей. Это 20 мая следует из обнародованного судебного определения.
При этом такие обеспечительные меры приняты по делу по иску АНО «ТВ-Новости», в котором содержится требование обязать ответчиков Google Ireland Limited, Google LLC и ООО «Гугл» восстановить доступ к заблокированным YouTube-каналам RT. Также в нем есть требование взыскать судебную неустойку в случае неисполнения ответчиками решения.
Арбитражный суд согласился с доводами искового заявления, что «непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем».
«Изложенные в заявлении истца доводы… подтверждаются представленными истцом доказательствами, в том числе пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Гугл» за 2020 год», — говорится в определении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве заявили, что доля отечественных вин на российском рынке может вырасти до 70% из-за сокращения импорта.