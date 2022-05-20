Луганск, 20 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. За последние сутки силы Луганской Народной Республики ликвидировали 17 украинских националистов. Об этом 20 мая сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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По его словам, в ходе боестолкновений противник понёс потери в живой силе. Уничтожено 17 человек личного состава, четыре БТР, пять единиц автотехники.

Кроме того, семь военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие.