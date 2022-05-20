Казань, 20 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Ряд африканских стран обратился к Москве с просьбой помочь с поставкой удобрений и продовольствия. Об этом в кулуарах саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.

Вегетарианские продукты

«Много африканских стран — есть список стран, которые запросили у России и помощи, и поставки удобрений и продовольствия», — сказал дипломат.

При этом он указал, что этим вопросом занимается российские правительство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сложившаяся в данный момент на Украине ситуация якобы может стать причиной глобального голода. По её утверждению, из-за спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины якобы «прекращаются поставки, сильно растут цены — не только у нас, но и по всему миру, — и грозит жестокий голод».

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Также Бербок выступила с утверждением, что «блокада экспорта продовольствия» якобы со стороны России является сознательной и также якобы является частью «гибридной войны».