Москва, 20 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Понижение ключевой ставки ЦБ РФ могло бы оживить российский рынок — снижая интерес к сбережениям и повышая выгодность кредита для предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 мая заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

Pixabay.com Инфляция

«Критическим фактором инфляции является индекс деловой активности, комплексно отражающий состояние российской экономики, который, несмотря на некоторый рост по сравнению с упавшим показателем марта 2022 года, все еще не находится ниже порогового значения. Безработица также остается на высоком уровне. Падают и доходы населения. Все это основания для сохранения сложившегося инфляционного тренда, — сказала Воронкова. — Вероятность двузначного значения инфляции в 2023 году весьма высока даже при условии позитивных экономических сдвигов, поскольку бизнес попытается через цены отыграть потери, обусловленные падением спроса, и обеспечить себе «подушку безопасности» в связи с неопределенностью перспектив».

Хотя, как отметила Воронкова, понижение ключевой ставки может оживить российский рынок, снижая интерес к сбережениям и повышая выгодность кредита для предпринимателей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Людмила Иванова-Швец рассказала, кого в РФ ждет наибольшее падение доходов.