Казань, 20 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Татарии по факту схода поезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба»). Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Поезд

По версии следствия, днем 17 февраля во время маневровых работ на тупиковом пути станции «Аэропорт» в Лаишевском районе нарушения правил безопасности движения и эксплуатации поезда привели к наезду на тупиковую призму с последующим сходом маневрового тепловоза и 17 полувагонов с щебнем.

В результате происшествия были повреждены объекты и имущество ОАО «РЖД» стоимостью более 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в марте 2020 года на станции Юдино машинист нарушил правила движения и эксплуатация железнодорожного транспорта при производстве маневровых работ, в результате чего произошел сход поезда № 6880 с составом из 61 вагона. ОАО «РЖД» был причинен крупный ущерб на сумму 8 млн рублей.

Читайте также: В Татарии подросток пострадал на железной дороге