Новосибирск, , 10:29 — REGNUM В Новосибирске начнётся суд по делу о взрыве на газозаправочной станции, в результате которого пострадали 51 человек, было уничтожено имущество 28 граждан на 128 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Взрыв АГЗС в Новосибирске из окна Цитата из видео на YouTube

На скамье подсудимых окажутся трое горожан, организовавших незаконную деятельность АГЗС. В середине июня 2021 года на станции произошла утечка газа, которая спровоцировала пожар и серию взрывов, который был слышен во многих районах города.

По данным следствия, причиной происшествия стали грубейшие нарушения требований безопасности и незаконная эксплуатация опасного производственного объекта III класса опасности.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что незаконная эксплуатация опасного производственного объекта на протяжении 5 лет позволила владельцам заправочной станции извлечь доход в особо крупном размере на сумму более 102 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования было арестовано имущество обвиняемых на сумму более 45 млн рублей. Дело будет рассматриваться в Октябрьском районном суде Новосибирска.

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