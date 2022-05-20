Владикавказ, 20 мая, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Северной Осетии раскрыта попытка совершения мошенничества в отношении пожилых жителей. Задержаны двое ставропольцев, пытавшихся обмануть пенсионеров более чем на миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые под натиском неопровержимых доказательств признались в содеянном, сообщили 20 мая в пресс-службе МВД по региону.

В телефоне

Из подробностей дела известно, что двое 20-летних жителей города Ставрополя связывались с пожилыми людьми, представляясь сотрудниками полиции. В разговоре они сообщали, что близкий родственник пенсионера попал в происшествие, ему нужна срочная медицинская помощь. Злоумышленники требовали большие суммы денег.

Однако двое из потенциальных жертв мошенников не попались на их уловки. Лишь одна пенсионерка отдала лжеполицейским 100 тыс. рублей. К ней они приехали сами под видом курьеров.

«Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личности и местонахождение подозреваемых. Злоумышленники незамедлительно были задержаны и доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания», — говорится в сообщении МВД.