Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:43 — REGNUM Крупный бизнес Германии разрабатывает план нормирования поставок на случай, если Россия прекратит поставки газа, сообщает 20 мая Reuters. Некоторые опасаются, что это может поставить мелкие фирмы в крайне невыгодное положение.

Газ за рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Обсуждение возможного нормирования газа стало тем более актуальным после того, как в апреле 2022 года Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу.

Это усилило опасения, что-то же может случиться и с Германией, которая в большой степени зависит от российского газа и вскоре ей предстоит оплачивать топливо в условиях, когда Москва требует оплаты по рублевой схеме.

Не добавляет спокойствия и то, что государственная энергетическая компания Финляндии Gasum заявила о возможном прекращении Россией поставок газа в связи с намерением Финляндии войти в НАТО.

BNetzA [федеральное агентство Германии по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам — прим. ИА REGNUM] подготовило план действий по нормированию газа в случае чрезвычайной ситуации. План определяет, какие компании должны получить приоритет.

Агентство полагает, что в зависимости от серьезности дефицита может возникнуть необходимость «сократить подачу газа некоторым потребителям до нуля».

Регуляторы могут отложить отключение газа для предприятия, если агентство решит, что оно играет «исключительную роль», хотя критерии еще предстоит определить.

Некоторые представители промышленности говорят, что регулятору будет трудно составить список нормирования, так как производственные цепочки тесно переплетены, и последствия отключения трудно предсказать.

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