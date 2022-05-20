Донецк, 20 мая 2022, 10:28 — REGNUM Украинские боевики с 17 февраля более 3 тыс. раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли 120 мирных жителей, еще 541 получил ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
«За 93 дня эскалации погибли 120 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, в том числе 42 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что с 17 февраля зафиксировано 3045 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 2769. В общей сложности ВСУ выпустили 28 851 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет из РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4612 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».