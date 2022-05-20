Донецк, 20 мая, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Украинские боевики с 17 февраля более 3 тыс. раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в результате чего погибли 120 мирных жителей, еще 541 получил ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За 93 дня эскалации погибли 120 мирных жителей, включая четверых детей, ранения различной степени тяжести получил 541 мирный житель, в том числе 42 ребенка», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что с 17 февраля зафиксировано 3045 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения — 2769. В общей сложности ВСУ выпустили 28 851 боеприпас различного калибра, включая 27 ракет из ОТРК «Точка-У», 11 ракет из РСЗО БМ-30 «Смерч», 27 ракет из РСЗО БМ-27 «Ураган» и 4612 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».